In tre minuti il Feriolo 'gela' la Juventus Domo

Riparte l’Olimpia Sant’Agabio. Frena il Feriolo. Non decollano Ornavassese e Juventus Domo. La sesta di Promozione dice questo.

L’Olimpia, caduta una settimana fa a Oleggio, torna a sorridere. Il 6 a 1 rifilato al Dormelletto (non una squadra qualunque) dice la ‘prepotenza’ dei novaresi capoclassifica che vincono con un punteggio che è un alzare la voce dopo lo stop di una settimana prima sul quale qualche rivale aveva sorriso.

Olimpia che resta sola a 15, perché il Feriolo rallenta in Ossola. Partita difficile da definire. Poiché la Juventus Domo averla già in tasca ad oltre metà ripresa. Il comodo 2 a 0 firmato Zani e Brandini ha fatto supporre ai tifosi che la squadra potesse aver ritrovato la giusta vena. Ma Bionda ed Elca, nel giro stretto di tre minuti, hanno firmato un pari che sta bene solo al Feriolo (rimasto anche in dieci) e non certo alla Juventus Domo. Ritorno alla vittoria rinviato per gli ossolani, seconda sconfitta scongiurata per i bavenesi.

Fatica ancora, in termini di risultati, l’Ornavassese che ha tenuto testa alla Pro Palazzolo sino all’89’. Il gol di Piana ha messo la partita sui giusti binari ma la zona Cesarini penalizza ai neri che con i tre punti avrebbero fatto un bel passo in avanti.

Non bene neppure l’Arona, che incassa il secondo ko di fila. Se la sconfitta ci poteva stare due domeniche fa a Dormelletto, quella in casa col non forte Ceversama invece è penalizzate. Il terzo stop d’annata frena le aspirazioni della truppa di Salvigni e ridimensiona, per ora, la classifica.

Firmano due pari Bulè Bellinzago, Oleggio e Union Novara. I primi tornano da Trino con un 1 a 1 firmato Bonaldo, in gol a 8 minuti dal novantesimo. Punto che fa classifica per l’undici di Colombo. Idem per la Union, opposta all’ostico Oleggio che ha il doppio di punti in classifica. Un pari che accontenta anche se la classifica è oggi più agevole per i ragazzi di Galeazzi.

La giornata ha visto anche il Cossato vincere in casa del Valle Cervo per 1 a0 e la Virtus Vercelli frenata in casa dal Gattinara 2-2.

Classifica: Olimpia 15; Feriolo, Cossato 13; Pro Palazzolo 11; Dormelletto, Oleggio, Lupetti Trino 10; Bulè Bellinzago, Virtus Vercelli 8; Arona 7; Gattinara 6; Juventus Domo, Union Novara, Ceversama 5; Ornavassese 4; Valle Cervo 3.