Al Santuario di Re una messa per ricordare la dedicazione del Parco Val Grande alla Madonna del Sangue

Domenica 18 ottobre, alle 16.30, il Santuario della Madonna del Sangue di Re, in Valle Vigezzo, ospiterà una Santa Messa in occasione dell'anniversario della dedicazione del Parco Nazionale Val Grande alla Madonna del Sangue, venerata nello storico santuario vigezzino.

Un appuntamento che rinnova il legame tra il territorio della Val Grande, la sua storia e le tradizioni religiose delle comunità montane, profondamente radicate nella cultura locale.

Alla celebrazione prenderanno parte anche le “Donne del Parco”, figure simbolo della memoria e delle tradizioni della valle, testimoni di un passato segnato dalla vita semplice e spesso difficile delle famiglie degli alpigiani.

La loro presenza rappresenta un richiamo ai valori umani e religiosi che hanno caratterizzato per generazioni le comunità della Val Grande, dove il lavoro, la solidarietà e la fede hanno accompagnato la quotidianità degli abitanti.

La celebrazione sarà dunque anche un'occasione per ricordare e valorizzare il patrimonio di storia, spiritualità e tradizioni che unisce il Parco Nazionale Val Grande al territorio della Valle Vigezzo.