"Lo Pan Ner", modificato per maltempo il programma del fine settimana

Tanti appuntamenti, nel fine settimana del 17 e 18 ottobre, con la festa del “Lo Pan Ner”, la manifestazione dedicata al pane di segale che per tutto il mese coinvolge i paesi delle valli ossolane. A causa delle previsioni meteo avverse, però, l’organizzazione ha apportato alcune modifiche alla programmazione degli eventi del weekend. Di seguito tutte le modifiche.

A Vagna e Vallesone a Domodossola, sono confermate le date del 17 e 18 ottobre, ma con alcune modifiche al programma. Sono annullati, infatti, a camminata e il pranzo in programma per la mattinata di domenica, mentre si svolgeranno regolarmente le attività del pomeriggio. Confermato invece il programma di sabato.

A Intragna rimane confermato l’intero programma, che si svolgerà al coperto, così come la Mostra Pomologica di Villadossola di domenica 18 ottobre.

A Montecrestese, l’intera manifestazione è stata riprogrammata per domenica 25 ottobre per consentire la visita ai forni di Borella, Lomese, Nava e Portano. Rimandati integralmente anche gli appuntamenti di Tappia, ora in programma per sabato 31 ottobre, e di Cavandone, spostato a domenica 25 ottobre.