Domodossola, premio all’eccellenza per Giuseppe Lombardo del ristorante Terminus FOTO

Ieri al ristorante Terminus di Domodossola, subito dopo il pranzo, una sorpresa per il titolare e i clienti ai tavoli. Il Consolato di Novara e Vco della Federazione Maestri del Lavoro ha premiato con un diploma di eccellenza alberghiera il ristoratore titolare Giuseppe Lombardo in riconoscenza per gli oltre 53 anni di instancabile e appassionata dedizione nell’attività della ristorazione con professionalità impeccabile.

A consegnare il diploma è stato Pino Gesù, vice console dei Maestri del Lavoro del Vco. All'evento erano presenti i maestri del lavoro ossolani Paola Bellotti, Maura De Tommasi, Paolo Montinaro, Luigi Olzeri. In apertura, il vice console Pino Gesù ha portato i saluti del console dei Maestri del Lavoro di Novara e Vco Ubaldo Uberti. “Lombardo è un amico dei maestri del lavoro. Che il suo esempio – ha detto al momento della consegna Pino Gesù - resti un punto di riferimento per le generazioni future”. Accanto a Giuseppe Lombardo a ritirare il premio la moglie Anna.