Torna la Festa d’Autunno

Polenta, spezzatino, salamino, gorgonzola, castagne e stinchett: domenica 25 ottobre piazza Mercato a Domodossola ospiterà la 29ª edizione della Festa d’Autunno, appuntamento organizzato dall’associazione culturale Oscella Felix con il patrocinio del comune.

La manifestazione sarà l’occasione per ritrovarsi nel cuore della città e gustare alcuni dei sapori tipici della stagione autunnale. La distribuzione della polenta, accompagnata da spezzatino, salamino e gorgonzola, inizierà alle 11.30. Dalle 14.00 spazio invece alle castagne e agli stinchett, mentre per tutta la giornata sarà possibile riscaldarsi con un bicchiere di vin brulè. Saranno allestiti anche tavoli all’aperto per consentire ai partecipanti di fermarsi a mangiare in piazza.

Accanto alla proposta gastronomica ci sarà anche l’iniziativa “Lo zero che conta”, con bancarelle dedicate al chilometro zero e all’impatto ambientale zero. Un’occasione per valorizzare le produzioni locali e richiamare l’attenzione sulla sostenibilità.

Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori al numero 379 142 68 70. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.