Tennis, secondo posto per l'ossolano Matteo Huber a Binasco

Un altro atleta della Scuola Tennis Domodossola sulla cresta dell'onda. Si tratta di Matteo Huber, che al torneo di Terza Categoria di Binasco, nell'hinterland milanese, è arrivato al secondo posto dopo una serie di partite davvero giocate benissimo ed un percorso entusiasmante. In finale ha lottato ma ha ceduto con l'onore delle armi ad un avversario molto qualificato. Un'ulteriore conferma della bontà del lavoro fatto quotidianamente dalla società ossolana