“Ricordando Ciruzzo”, il torneo di calcio si trasforma in un gesto di solidarietà

Sport, amicizia e solidarietà hanno caratterizzato “Ricordando Ciruzzo”, il torneo quadrangolare di calcio a 7 tra le forze dell’ordine che si è svolto allo stadio Curotti di Domodossola in memoria di Ciro Leone, scomparso nel 2024 a causa di una malattia.

Alla manifestazione hanno preso parte anche i piccoli calciatori della Juventus Domo, classe 2017, contribuendo a rendere la giornata un momento di condivisione nel ricordo di Ciruzzo.

L’intero incasso dell’iniziativa è stato devoluto al Reparto Oncologico di Domodossola e all’Hospice San Rocco di Verbania, trasformando l'appuntamento sportivo in un concreto gesto di solidarietà.

Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, alle squadre, ai volontari e a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento, dimostrando ancora una volta come lo sport possa unire le persone nel segno dell’amicizia e della generosità.