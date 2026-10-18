Un corso per imparare a giocare a bridge con Oscella Felix

Anche a Domodossola sarà possibile avvicinarsi al bridge grazie a un nuovo corso dedicato ai principianti. L'iniziativa, organizzata dal Baveno Bridge Club, prenderà il via lunedì 16 novembre presso la sede dell'associazione culturale Oscella Felix, in via Bruno Canuto 14.

Gli incontri inizieranno alle 20.30 e saranno rivolti a chi desidera conoscere le regole del gioco, anche senza alcuna esperienza precedente.

Il percorso prevede dodici lezioni, di cui le prime due gratuite, e sarà condotto dagli istruttori federali Gualtiero Colombi e Giorgio Parachini. Per l'attivazione del corso è prevista la partecipazione di almeno sei iscritti.

Durante gli incontri verranno affrontati i principi fondamentali del bridge, con esercitazioni pratiche che permetteranno ai partecipanti di mettere in pratica le conoscenze acquisite.

L'attività è aperta a persone di tutte le età e punta a far conoscere una disciplina basata sulla logica, sulla memoria e sulla collaborazione tra giocatori.

A promuovere il corso è il Baveno Bridge Club, associazione sportiva fondata nel 1959 e affiliata alla Federazione Italiana Gioco Bridge, che conta quasi cento soci e appassionati. L'iniziativa si svolge con il patrocinio della Provincia del Verbano Cusio Ossola e del Comune di Baveno.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare Fulvio al numero 348 3576015, anche su WhatsApp, oppure scrivere all'indirizzo bavenobridge@libero.it.