Maltempo, sul Verbano oltre 100 millimetri di pioggia in 24 ore: a Sambughetto toccati i 124 millimetri

Non si arresta l'ondata di maltempo che ha interessato il Verbano Cusio Ossola e l'alto Piemonte domenica. Dopo le abbondanti precipitazioni di ieri, è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge diffuse e localmente intense tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre. Arpa Piemonte ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico, con possibili allagamenti e fenomeni franosi localizzati.

Nella giornata di domenica si sono registrate precipitazioni diffuse sull'alto Piemonte, con accumuli nelle 24 ore compresi tra 60 e 80 millimetri e picchi superiori ai 100 millimetri sul Verbano. Il valore più elevato è stato rilevato a Sambughetto, dove sono caduti 124 millimetri di pioggia. Sul resto della regione i fenomeni sono risultati più sporadici, generalmente deboli o localmente moderati.

Dopo una temporanea tregua prevista per il pomeriggio di lunedì, dalle prime ore di martedì la discesa di una profonda area depressionaria di origine nordatlantica richiamerà correnti umide e perturbate verso il Nordovest italiano, determinando una nuova intensificazione delle precipitazioni.

I primi rovesci sono attesi già nella mattinata di martedì a ridosso delle vallate alpine e sui settori di confine con il Savonese, dove potranno risultare localmente intensi. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno progressivamente a tutta la regione, con precipitazioni moderate o forti e picchi di intensità molto elevata tra basso Astigiano e basso Alessandrino.

Sull'alto Piemonte sono previsti accumuli localmente superiori ai 120 millimetri, mentre sui settori di confine con la Liguria le precipitazioni potrebbero superare i 200 millimetri.

Un graduale miglioramento è atteso nel corso della mattinata di mercoledì, a partire dai settori sudoccidentali del Piemonte. Sul territorio del Verbano Cusio Ossola e più in generale sull'alto Piemonte, tuttavia, le piogge potranno insistere, anche con intensità localmente forte, fino al primo pomeriggio.

Alla luce di questo quadro, il centro funzionale di Arpa Piemonte ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico sui settori settentrionali, nordoccidentali e appenninici della regione. In particolare, non si escludono locali allagamenti e isolati fenomeni di versante in corrispondenza delle precipitazioni più intense.