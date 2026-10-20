Trenord cerca nuovi macchinisti, candidature aperte dal 21 ottobre

Nuove opportunità di lavoro nel settore ferroviario. Trenord ha annunciato l'apertura delle selezioni per l'assunzione di nuovi macchinisti, con la possibilità di presentare la propria candidatura a partire da mercoledì 21 ottobre, alle 11, fino alle 23.59 di lunedì 9 novembre.

La ricerca riguarda il personale di condotta dell'azienda ferroviaria, che ogni giorno gestisce oltre 2.400 corse del servizio regionale, suburbano e aeroportuale in Lombardia.

Per partecipare alla selezione sono richiesti un diploma quinquennale di scuola superiore, la patente B e la conoscenza della lingua italiana, a livello madrelingua oppure attestata da una certificazione B1. Costituiscono inoltre titoli preferenziali la residenza in Lombardia e un'esperienza di almeno due anni nel settore tecnico.

Ai candidati è richiesta anche la disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe, oltre alla flessibilità oraria. Tra le caratteristiche ricercate figurano precisione, capacità di risolvere problemi, senso di responsabilità, tenuta emotiva e predisposizione al lavoro di squadra.

I candidati selezionati seguiranno un percorso di formazione organizzato direttamente da Trenord, finalizzato al conseguimento della Licenza Europea e del Certificato Complementare A4/B1, necessari per svolgere la professione.

Il corso avrà una durata di circa otto mesi, ai quali seguiranno ulteriori sei mesi di addestramento e tirocinio alla guida dei treni, prima dell'assunzione effettiva del ruolo di macchinista.

Le informazioni complete sui requisiti e sulle modalità di partecipazione saranno disponibili da mercoledì 21 ottobre nella sezione "Lavora con noi" del sito ufficiale di Trenord, all'indirizzo www.trenord.it.