Un’altra domenica negativa per Virtus Villa e Piedimulera

Un’altra, ennesima brutta domenica per Virtus Villa e Piedimulera. L’avvio di campionato negativo non pare aver fine e le due ossolane incassano un’altra sconfitta: 4 a 3 il Villa a Sizzano, 2 a 0 il Piedimulera a Grignasco. Rispettivamente 5° e 4° ko in sei turni.

Con una classifica che inizia a preoccupare e a piangere.

I biancocelesti erano addirittura in vantaggio per 3 a 2 all’80° di gioco, con le reti di Pesce, Forni e Trunfio che avevano segnato la partita. Ma in 10 minuti il Sizzano ha ribaltato tutto e conquistano il quarto risultato utile di fila. Villa che resta solo in fondo e non vede sbocchi alla crisi.

Idem per il Piedimulera. Il Grignasco, con una doppietta di Mainetti, non ascia scampo agli ossolani che in diverse occasioni hanno anche impensierito il portiere di casa. Un momento difficile che non sembra avere sbocchi.

In Ossola sorride solo la Varzese. Mette sotto per 2 a 0 la Serravallese, con i gol di Balassi e Ceschi che capitalizzano la superiorità in campo e portano la squadra a 9 punti.

Varalpombiese ancora vincente nel Vco. Dopo Villadossola espugna Gravellona con un 5 a 2 sbocciato nel fango del terreno tocense. Sotto di un gol nel primo tempo (rete arancionera di Specolizzi), i rossoneri ribaltano la gara nella ripresa con Caldarulo, Brigata, Briola (2), Colombo. La seconda rete di Ingignoli rende solo meno amara la sconfitta in casa tocense.

Una vittoria di corto muso a Rosario permette alla Cannobiese di ribadire la sua superiorità. Vano dire che è Tettamanti il goleador che firma il successo, visto il buon inizio d’annata del giocatore biancorosso.

Sembra aver trovato la strada giusta l’Omegna. Partita nervosa ma la risolve Caretti e per i cusiani è quarto posto in classifica. Il Momo invece torna a zoppicare restando fermo a 6 punti-

Sei reti caratterizzano Romagnano-Castellettese. Padroni di casa vincenti (4-2) e terzi in classifica. Castellettese che torna a casa con la terza sconfitta e resta metà classifica.

In anticipo sabato era finita 1 a 1 tra Valduggia e Quaronese.