E' la Pro Palazzolo l'ostacolo sulla strada della Juventus Domo

Feriolo - Virtus Vercelli; Dormelletto Comignago - Union Novara; Città di Cossato-Lupetti Bianchi Trino; Bulè Bellinzago – Onavassese; Ce.Ver.Sa.Ma Biella - Olimpia Sant'Agabio; Gattinara – Arona; Oleggio- Valle Cervo San Lorenzo; Pro Palazzolo - Juventus Domo.

Questo il menu della giornata di Promozione, la 7°, che si gioca alle 15,30. Son Feriolo e Virtus Vercelli che anticipano a questa sera al ‘’Galli’’.

La capolista Olimpia sembra avere una partita in discesa col Ceversama. Dieci punti separano i novaresi, capoclassifica con 15 punti, dai biellesi fermi a 5 ma reduci dal successo ad Arona. La Juventus Domo in cerca di se stessa va in casa dalla Pro Palazzolo. Urga una prova di solidità per i granata, attardati in classifica e quindi lontani dalle loro ambizioni.

La Union Novara fa vista al Dormelletto. Novaresi fermi a 5 punti e quindi assetati di punti. Dormelletto che deve dimostrare che la caduta rovinosa di domenica con l’Olimpia è stata solo un caso, perché perdere con la capolista ci sta, ma prendere sei gol, no!

Delicata Bulè Bellinzago-Ornavassese. Arrivano da due pari e hanno lo stesso numero di reti subite: 11. Solo che il Bulè ha segnato di più (9) e l’Ornavassese di meno (5).

Arona a Gattinara. Lo stop interno col Ceversama ha lasciato il segno, per l’Arona urge una rivincita immediata che corregga anche la classifica.

Potrebbe essere una domenica da punti quella dell’Oleggio, che riceva il fanalino Valle Cervo. Arancioni che sono in zona play off e ci vogliono restare.Feriolo - Virtus Vercelli; Dormelletto Comignago - Union Novara; Città di Cossato-Lupetti Bianchi Trino; Bulè Bellinzago – Onavassese; Ce.Ver.Sa.Ma Biella - Olimpia Sant'Agabio; Gattinara – Arona; Oleggio- Valle Cervo San Lorenzo; Pro Palazzolo - Juventus Domo.

Questo il menu della giornata di Promozione, la 7°, che si gioca alle 15,30. Son Feriolo e Virtus Vercelli che anticipano a questa sera al ‘’Galli’’.

La capolista Olimpia sembra avere una partita in discesa col Ceversama. Dieci punti separano i novaresi, capoclassifica con 15 punti, dai biellesi fermi a 5 ma reduci dal successo ad Arona. La Juventus Domo in cerca di se stessa va in casa dalla Pro Palazzolo. Urga una prova di solidità per i granata, attardati in classifica e quindi lontani dalle loro ambizioni.

La Union Novara fa vista al Dormelletto. Novaresi fermi a 5 punti e quindi assetati di punti. Dormelletto che deve dimostrare che la caduta rovinosa di domenica con l’Olimpia è stata solo un caso, perché perdere con la capolista ci sta, ma prendere sei gol, no!

Delicata Bulè Bellinzago-Ornavassese. Arrivano da due pari e hanno lo stesso numero di reti subite: 11. Solo che il Bulè ha segnato di più (9) e l’Ornavassese di meno (5).

Arona a Gattinara. Lo stop interno col Ceversama ha lasciato il segno, per l’Arona urge una rivincita immediata che corregga anche la classifica.

Potrebbe essere una domenica da punti quella dell’Oleggio, che riceva il fanalino Valle Cervo. Arancioni che sono in zona play off e ci vogliono restare.