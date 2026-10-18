Prima Categoria, Cannobiese inarrestabile: sei vittorie su sei. Vincono Omegna e Varzese

Sesta giornata di Prima Categoria con la Cannobiese che continua la sua marcia a punteggio pieno. La formazione dell'Alto Verbano supera 1-0 in trasferta la Pro Roasio e conquista la sesta vittoria consecutiva, consolidando il primato con 18 punti, cinque di vantaggio sulle inseguitrici.

Successo importante per l'Omegna, che si aggiudica 1-0 la sfida casalinga contro il Momo e sale a 10 punti, al sesto posto in classifica. I novaresi restano invece fermi a quota 6. Vittoria anche per il Sizzano, che supera 4-3 la Virtus Villadossola e raggiunge quota 13 punti, salendo al secondo posto. Gli ossolani restano ultimi con un solo punto. Giornata negativa per il Piedimulera, battuto 2-0 sul campo del Grignasco, e per il Gravellona San Pietro, sconfitto 5-2 in casa dalla Varalpombiese. Entrambe le formazioni rimangono ferme a 4 punti.

Tra le altre squadre del territorio, la Varzese supera 2-0 la Serravallese e sale a quota 9 punti, mentre la Castellettese perde 4-2 sul campo del Romagnano e resta a 7. In classifica la Cannobiese guida con 18 punti, seguita da Sizzano e Varalpombiese a 13. L'Omegna è sesto con 10 punti, la Varzese ottava con 9, la Castellettese nona con 7 e il Momo decimo con 6. Piedimulera e Gravellona San Pietro sono a quota 4, mentre la Virtus Villadossola chiude la classifica con un punto.