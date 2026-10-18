Promozione, colpo della Juventus Domo sul campo della Pro Palazzolo. Feriolo travolgente

Settima giornata di Promozione positiva per diverse formazioni del Verbano Cusio Ossola e del Novarese. Importante vittoria esterna per la Juventus Domo, che espugna 1-0 il campo della Pro Palazzolo e conquista tre punti preziosi, salendo a quota 8 e al decimo posto in classifica.

Prosegue l'ottimo campionato del Feriolo, che travolge 4-0 la Virtus Vercelli e sale a 16 punti, consolidando il secondo posto a due lunghezze dalla capolista. In testa resta infatti l'Olimpia Sant'Agabio, che supera 3-1 in trasferta il Ce.Ver.Sa.Ma Biella e raggiunge 18 punti, confermandosi al comando della classifica. Vittoria casalinga per il Dormelletto Comignago, che batte 2-1 l'Union Novara e sale a 13 punti, al sesto posto. L'Union resta ferma a quota 5.

Tre punti anche per l'Oleggio, che supera 2-0 il Valle Cervo San Lorenzo e raggiunge quota 13 punti, occupando la terza posizione. Termina 1-1 il derby tra Bulè Bellinzago e Ornavassese. Il Bulè sale a 9 punti, mentre gli ossolani raggiungono quota 5. Pesante sconfitta per l'Arona, battuto 4-1 sul campo del Gattinara e fermo a 7 punti.

In classifica Olimpia Sant'Agabio prima con 18 punti, Feriolo secondo a 16, Oleggio e Dormelletto a 13, Bulè Bellinzago a 9, Juventus Domo a 8, Arona a 7, Union Novara e Ornavassese a 5.