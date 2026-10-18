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Sport | 18 ottobre 2026, 18:07

Promozione, colpo della Juventus Domo sul campo della Pro Palazzolo. Feriolo travolgente

Gli ossolani conquistano tre punti preziosi in trasferta. Il Feriolo resta secondo, l'Olimpia Sant'Agabio consolida il primato. Successo anche per l'Oleggio

Immagine di repertorio

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Settima giornata di Promozione positiva per diverse formazioni del Verbano Cusio Ossola e del Novarese. Importante vittoria esterna per la Juventus Domo, che espugna 1-0 il campo della Pro Palazzolo e conquista tre punti preziosi, salendo a quota 8 e al decimo posto in classifica.

Prosegue l'ottimo campionato del Feriolo, che travolge 4-0 la Virtus Vercelli e sale a 16 punti, consolidando il secondo posto a due lunghezze dalla capolista. In testa resta infatti l'Olimpia Sant'Agabio, che supera 3-1 in trasferta il Ce.Ver.Sa.Ma Biella e raggiunge 18 punti, confermandosi al comando della classifica. Vittoria casalinga per il Dormelletto Comignago, che batte 2-1 l'Union Novara e sale a 13 punti, al sesto posto. L'Union resta ferma a quota 5.

Tre punti anche per l'Oleggio, che supera 2-0 il Valle Cervo San Lorenzo e raggiunge quota 13 punti, occupando la terza posizione. Termina 1-1 il derby tra Bulè Bellinzago e Ornavassese. Il Bulè sale a 9 punti, mentre gli ossolani raggiungono quota 5. Pesante sconfitta per l'Arona, battuto 4-1 sul campo del Gattinara e fermo a 7 punti.

In classifica Olimpia Sant'Agabio prima con 18 punti, Feriolo secondo a 16, Oleggio e Dormelletto a 13, Bulè Bellinzago a 9, Juventus Domo a 8, Arona a 7, Union Novara e Ornavassese a 5.

r.s.

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