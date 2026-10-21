Nuovo defibrillatore di ultima generazione al Soccorso Alpino di Domodossola

In tutta Italia: 29 anni di progetti, donazioni e attenzione verso chi aiuta gli altri. Continua senza sosta l’impegno di Salvatore Ranieri, conosciuto come il “cantante della solidarietà”, che da ben 29 anni porta avanti progetti sociali e iniziative solidali in tutta Italia.

Un percorso fatto di gesti concreti, attenzione verso il prossimo e sostegno a chi ogni giorno si mette al servizio della comunità.

Dopo aver donato quest’anno dieci defibrillatori ai Vigili del Fuoco, Ranieri ha voluto compiere un nuovo importante gesto di solidarietà, donando un defibrillatore di ultima generazione al Soccorso Alpino di Domodossola. La donazione è avvenuta in occasione della festa del Carnevale d’Autunno, un appuntamento che ha registrato una grande partecipazione di pubblico, con una presenza numerosa e calorosa. Davanti ai volontari e ai rappresentanti di oltre quindici associazioni del territorio, Salvatore Ranieri ha voluto condividere un messaggio forte e significativo: l’importanza del volontariato, dell’aggregazione, dello stare insieme e del valore delle donazioni a favore della collettività.

Nel suo intervento ha sottolineato quanto sia fondamentale sostenere le persone e le organizzazioni che dedicano tempo, energie e passione agli altri, spesso affrontando situazioni difficili e mettendo la sicurezza e il benessere della comunità al primo posto. La donazione al Soccorso Alpino di Domodossola rappresenta un riconoscimento concreto per il grande impegno e la costante disponibilità dei suoi volontari, che operano con dedizione per aiutare chi si trova in difficoltà. Un defibrillatore può fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo, il gesto di Ranieri assume un valore che va oltre la semplice donazione: significa investire nella sicurezza, nella prevenzione e nella tutela della vita umana. Dopo 29 anni di iniziative solidali, Salvatore Ranieri prosegue così il suo percorso, confermando che la solidarietà non è soltanto una parola, ma un impegno quotidiano fatto di azioni concrete.

Perché aiutare gli altri significa lasciare un segno vero nel cuore della propria comunità.