Maltempo, ancora allerta gialla sul Vco

Allerta gialla anche per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, sul Vco. È quanto emerge dal nuovo bollettino di Arpa Piemonte, che conferma un moderato rischio idrogeologico a causa del maltempo. È infatti ancora previsto tempo perturbato con piogge e rovesci diffusi e localmente molto forti fino al pomeriggio di domani.
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