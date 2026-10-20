Maltempo, ancora allerta gialla sul Vco

Allerta gialla anche per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, sul Vco. È quanto emerge dal nuovo bollettino di Arpa Piemonte, che conferma un moderato rischio idrogeologico a causa del maltempo. È infatti ancora previsto tempo perturbato con piogge e rovesci diffusi e localmente molto forti fino al pomeriggio di domani.