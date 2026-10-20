Il Verbano Cusio Ossola al 57° posto per Irpef versata

Nel Verbano Cusio Ossola il versamento medio dell’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) è di 5.154 euro. Tra le province siamo al 57° posto in Italia.

Il Piemonte ha oltre 3,2 milioni di contribuenti, mentre il Vco ne conta 117.127. In un contesto che visto la Regione aumentare l'addizionale e rinviare al 2029 il taglio promesso per il 2028.

È quanto emerge dall’analisi diffusa dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese che ha elaborato i dati del ministero dell’Economia e delle Finanze relativi all’anno d’imposta 2024. I dati analizzati dicono che il Vco presenta anche il reddito medio dichiarato più basso del Piemonte, pari a 24.333 euro.

La seconda provincia piemontese per numero di contribuenti è Cuneo, con 452.802, seguita da Alessandria con 311.669 e Novara con 277.369. Più contenuti i numeri di Asti (157.833), Biella (134.169), Vercelli (128.842), quindi i Verbano-Cusio-Ossola (117.127).

In Piemonte sono 1.742.549 i titolari di redditi da lavoro dipendente e 1.198.420 titolari di redditi da pensione.