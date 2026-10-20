Sistema neve, nasce un tavolo tecnico per il futuro delle stazioni del Vco

Si è svolto oggi al Grattacielo della regione un incontro dedicato al futuro delle stazioni sciistiche del Verbano Cusio Ossola. Erano presenti il presidente della Regione Alberto Cirio, l’assessore al Sistema neve Marco Gallo, l’assessore Federico Riboldi, il sottosegretario alla Presidenza Alberto Preioni, il presidente di Finpiemonte Partecipazioni Francesco Zambon, il presidente della provincia del Vco Giandomenico Albertella, i sindaci e i rappresentanti delle stazioni sciistiche del territorio.

Dal confronto è emersa la piena condivisione sulla necessità di avviare un tavolo tecnico tra Regione Piemonte, Finpiemonte Partecipazioni e gli interlocutori locali. Il tavolo approfondirà i fabbisogni del comparto e le specificità delle diverse stazioni, con l’obiettivo di individuare possibili modelli operativi e strategie di sviluppo per rafforzare nel tempo il sistema neve del Vco. "Il Verbano Cusio Ossola è centrale per il futuro della montagna piemontese, come dimostra il fatto che in questi anni la regione ha assegnato a questo territorio solo per la neve oltre 15 milioni di euro: il suo patrimonio ambientale e turistico può tradursi in nuove opportunità di sviluppo per il territorio. Le stazioni esprimono vocazioni e caratteristiche proprie, profondamente legate ai paesaggi e alle comunità locali. Il tavolo tecnico ci consentirà di valorizzarne le specificità e di confrontarci con amministratori e operatori su modelli di collaborazione e gestione capaci di sostenere l’intero comparto", dichiara il presidente della regione Alberto Cirio.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato l’impegno della regione per gli investimenti sul territorio: oltre al milione di euro che ogni anno viene assegnato al territorio in virtù della Legge 2, è in programma un importante piano di investimenti che prevede già 15 milioni di euro per il Mottarone, di cui 5 regionali e 10 del Ministero del Turismo, e altri 25 milioni di fondi nazionali per Macugnaga. La regione intende inoltre replicare nella prossima programmazione 2028-2035 dei Fondi sviluppo e coesione Fsc la misura di sostegno al sistema neve, che ha avuto una dotazione complessiva di 50 milioni di euro per il Piemonte e che per il futuro la Regione punterà a incrementare raddoppiando le risorse disponibili.

"All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Verbania, Stresa, Santa Maria Maggiore, Varzo, Antrona, Formazza, Baceno, Antrona e Macugnaga, a testimonianza di una volontà condivisa di affrontare una questione centrale per il sistema turistico e per lo sviluppo delle aree montane del Vco - sottolinea Giandomenico Albertella, presidente della provincia del Verbano Cusio Ossola -. La convocazione di un tavolo tecnico rappresenta un risultato positivo, perché consente di avviare un percorso di lavoro condiviso sulle criticità esistenti e sulle possibili soluzioni, rappresenterà la sede in cui approfondire gli aspetti economici e gestionali degli impianti e valutare strumenti di collaborazione capaci di sostenere le stazioni, favorire gli investimenti e rafforzare le prospettive di sviluppo della montagna e del lago. Il territorio ha dimostrato di saper fare squadra, mettendo attorno allo stesso tavolo amministratori e imprenditori, nella consapevolezza che soltanto attraverso una collaborazione concreta sarà possibile affrontare le sfide che attendono le nostre stazioni. Il prossimo passo sarà individuare formule di partenariato pubblico-privato e accordi territoriali che permettano di costruire progetti sostenibili, accedere alle opportunità di finanziamento previste dai bandi e programmare gli investimenti necessari. Come Provincia siamo pronti a fare la nostra parte, lavorando in sinergia con i Comuni, la Regione e il sistema imprenditoriale".