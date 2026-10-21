Guardia di finanza: verso un sistema doganale europeo centralizzato

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la guardia di finanza, insieme ai partner istituzionali e accademici del progetto europeo Elda - Effective and Law-Compliant Data-Driven Solutions for Addressing Customs Risks, presentano un'iniziativa strategica finanziata dal programma "Horizon Europe" con quasi 3 milioni di euro, finalizzata a supportare la riforma del sistema doganale dell'Unione europea attraverso soluzioni innovative basate sui dati, sull'analisi del rischio e sulla cooperazione tra autorità.

Il progetto riunisce università, istituzioni pubbliche e imprese specializzate con l'obiettivo di contribuire alla costruzione di un sistema doganale europeo più moderno, sicuro, interoperabile e orientato ai dati, favorendo la prevenzione delle frodi e il rafforzamento delle capacità di controllo lungo le catene del commercio internazionale.

All'incontro di presentazione interverranno rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, del mondo accademico e delle amministrazioni impegnate nel settore doganale, tra cui il Rettore dell'Università di Parma Paolo Martelli, il Rettore dell'Università di Bologna Giovanni Molari, il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza Gen. D. Giuseppe Arbore e il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Roberto Alesse. Seguiranno le relazioni tecniche dedicate agli sviluppi della riforma doganale europea, all'impiego dell'intelligenza artificiale e dei dati per l'analisi del rischio e ai risultati attesi dal progetto ELDA, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea (DG TAXUD e JRC) e delle università partner del consorzio.