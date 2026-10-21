Fuori di Zucca fa il pieno: a Santa Maria Maggiore sabato 24 ottobre una giornata extra

Migliaia di visitatori hanno affollato le vie e le piazze di Santa Maria Maggiore per la nuova edizione di Fuori di Zucca, la manifestazione autunnale che anche quest'anno ha richiamato un grande pubblico nel capoluogo della Valle Vigezzo. Nonostante il maltempo abbia condizionato parte del programma, il bilancio della giornata di sabato 17 ottobre è stato positivo, tanto da spingere il Comune a organizzare una giornata supplementare.

Il sole ha accompagnato il primo giorno della manifestazione, favorendo l'arrivo di numerosi visitatori, molti dei quali hanno raggiunto Santa Maria Maggiore anche grazie al Treno del Foliage, che proprio nel paese vigezzino ha una delle sue tappe più apprezzate.

Diversa la situazione di domenica 18 ottobre, quando il forte maltempo ha costretto gli organizzatori ad annullare parte degli appuntamenti previsti. Il Comune ha quindi deciso di recuperare le iniziative sabato 24 ottobre, proponendo una giornata extra dedicata ai sapori, ai colori e alle tradizioni dell'autunno.

Per tutta la giornata il centro storico ospiterà gli allestimenti dedicati al mondo delle zucche, con uno spazio particolarmente pensato per i bambini in Largo Alpini.

Dalle 10 alle 18, in piazza Risorgimento, torneranno le castagne in brascariola preparate dal Gruppo Alpini di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno e le degustazioni di stinchèet a cura del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo. Nella stessa piazza sarà presente anche il Mercatino della Terra, con produttori locali che proporranno frutta, verdura, erbe aromatiche, miele, conserve, succhi e altre specialità stagionali.

Spazio anche alle esposizioni: dalle 10 alle 18 la Casa del Profumo “Feminis-Farina” ospiterà la mostra Piante Stronze, nella Serra del Giardino degli Aromi, mentre all'antico lavatoio comunale di via Roma sarà visitabile Natura SEMIseria, con le immagini di Carlo Bava.

Non mancheranno musica e appuntamenti gastronomici. Alle 11.30, in piazza Risorgimento, è previsto il concerto dei Lilhium, seguito alle 12 da una piccola degustazione di vellutata di zucca preparata dal ristorante Le Colonne.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, il parco di Villa Antonia ospiterà Giochi d'aria, uno spazio dedicato ai più piccoli a cura di Erewhon, con aquiloni colorati, maniche a vento e grandi figure gonfiabili.

Dalle 15, in piazza Risorgimento, si terrà inoltre la tradizionale svendita al peggior offerente delle zucche e dei prodotti ortofrutticoli regionali utilizzati negli allestimenti, che saranno progressivamente rimossi a partire dalle 14.30.

A chiudere il programma, alle 16, una merenda con tisana pan di zucca e biscottini.