A Santa Maria Maggiore la presentazione del romanzo "La Repubblica del Monte Bianco"

Un appuntamento dedicato alla letteratura e alla cultura alpina è in programma venerdì 30 ottobre a Santa Maria Maggiore. L'associazione culturale Terra Insubre organizza la presentazione del romanzo "La Repubblica del Monte Bianco" di Saint-Loup, nell'ambito delle proprie iniziative di valorizzazione delle radici e delle tradizioni del territorio.

L'incontro si terrà alle 20.30 nella sala mandamentale del Centro Culturale Vecchio Municipio, in piazza Risorgimento, e sarà un'occasione per conoscere il volume, di cui l'associazione cura la ristampa e la promozione.

La serata sarà introdotta da Marco Bonalanza, responsabile di Terra Insubre per Ticino e Ossola. La presentazione del libro sarà invece affidata ad Andrea DèSandrè, insegnante, ricercatore letterario, conferenziere e scrittore.

Ad accompagnare l'incontro sarà la musica dell'Antico Coro Vigezzino, che contribuirà ad arricchire l'appuntamento culturale.

Si tratta della seconda iniziativa di questo genere promossa dall'associazione sul territorio. La precedente si era svolta nel novembre dello scorso anno a Malesco ed era stata dedicata a "Leggende delle Alpi Lepontine", antologia di racconti popolari raccolti nel secolo scorso dal ticinese Aurelio Garobbio.

Al termine della presentazione è previsto un momento conviviale con stinchett e vino. Sarà inoltre presente un banchetto informativo di Terra Insubre, dove i partecipanti potranno conoscere le attività dell'associazione, iscriversi e acquistare il romanzo o altre pubblicazioni.

L'iniziativa si propone come un'occasione di incontro e condivisione attorno alla letteratura, alla storia e all'identità culturale delle comunità alpine.