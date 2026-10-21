Da Domodossola a 'Cash or Trash', Daniela Gradizzi porta in tv un ricordo del padre

Un oggetto particolare, un ricordo di famiglia e il desiderio di realizzare un sogno rimasto incompiuto. Daniela Gradizzi, di Domodossola, è stata protagonista della puntata di Cash or Trash – Chi offre di più?, il programma televisivo condotto da Paolo Conticini e trasmesso sul canale Nove, andata in onda venerdì 16 ottobre.

La domese ha deciso di partecipare alla trasmissione portando una bottiglia realizzata dal padre, un oggetto al quale è particolarmente legata e che custodisce una storia personale.

Dietro la sua scelta, infatti, non c’era soltanto la curiosità di vivere un’esperienza televisiva, ma soprattutto la volontà di rendere omaggio al papà, che molti anni fa avrebbe voluto mostrare il proprio lavoro al pubblico di Portobello, lo storico programma Rai condotto da Enzo Tortora.

Un desiderio che, però, non era riuscito a realizzare a causa della malattia.

“Sono andata a questo programma per portare la bottiglia di mio papà, perché mi piaceva l’idea di farla vedere”, racconta Daniela. “Lui voleva partecipare a Portobello, ma tanti anni fa si era ammalato e non era più potuto andare. Mi piaceva l’idea di mostrare questo suo lavoro”.

A distanza di anni, Daniela ha così deciso di portare quell’oggetto davanti alle telecamere di Cash or Trash, trasmissione nella quale i partecipanti presentano oggetti e curiosità che vengono valutati e proposti ai mercanti del programma.

Un’esperienza che la domese ricorda con piacere, anche per l’accoglienza ricevuta durante le registrazioni.

“Mi sono divertita molto. I mercanti sono veramente simpatici e accoglienti, è stata una giornata divertente”, racconta.

Ma al di là dell’esperienza televisiva, per Daniela il significato più importante della partecipazione rimane quello affettivo: aver portato finalmente davanti alle telecamere quel lavoro che suo padre avrebbe tanto desiderato mostrare.