Domodossola, due Tazzine del Gambero Rosso per la pasticceria Tisti

Un nuovo riconoscimento del Gambero Rosso per la pasticceria Tisti Pasticceria & Tea Room di Domodossola, che ha ottenuto le Due Tazzine nella guida Bar d'Italia 2027, dedicata alla valutazione dei locali del settore.
Secondo quanto comunicato dal titolare Fabio Tisti, l'attività domese è l'unica della provincia del Verbano Cusio Ossola ad aver ricevuto le Due Tazzine in questa edizione della guida.
La valutazione riguarda il settore della caffetteria, che rappresenta una delle attività della pasticceria domese, dove alla produzione dolciaria si affiancano il servizio bar e una selezione di tè e caffè.
Per Tisti si tratta del secondo riconoscimento ottenuto nelle pubblicazioni del Gambero Rosso. In precedenza, infatti, la pasticceria era stata inserita nella guida dedicata al settore dolciario, ottenendo Due Torte e un punteggio di 88 su 100.
L'inserimento nella guida Bar d'Italia 2027 aggiunge così una nuova valutazione all'attività di Domodossola, questa volta riferita alla proposta di caffetteria.