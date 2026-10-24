Montecrestese, una borsa di studio da 4.000 euro per un’estate all’estero

Un’opportunità per studiare una lingua, conoscere nuove culture e vivere un’esperienza internazionale. Il comune di Montecrestese ha aderito a un’iniziativa con Intercultura, mettendo a disposizione una borsa di studio parziale da 4.000 euro destinata a una studentessa o uno studente residente in paese per partecipare a un programma estivo all’estero nell’estate 2027.

Il concorso è rivolto ai ragazzi che frequentano una scuola secondaria di secondo grado e prevede soggiorni di quattro settimane in diversi Paesi, tra cui Canada, Giappone, Irlanda, Spagna, Danimarca e Argentina. I programmi comprendono un corso di lingua, l’accoglienza in famiglia o in residenza e l’assistenza educativa di Intercultura durante tutta l’esperienza.

Le candidature dovranno essere presentate attraverso il portale di Intercultura entro il 20 gennaio 2027. La selezione terrà conto del percorso scolastico, della motivazione, dell’esito delle prove previste e della situazione economica familiare.

La borsa non coprirà l’intero costo del soggiorno, ma rappresenta un importante sostegno per favorire l’accesso dei giovani del territorio a un’esperienza formativa e interculturale di respiro internazionale.