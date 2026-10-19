Salone dello studente, tre appuntamenti per conoscere le scuole superiori del Vco

Tre appuntamenti per aiutare ragazze, ragazzi e famiglie a scegliere il percorso scolastico dopo la scuola media. Torna per la terza edizione il Salone dello studente, dedicato alla presentazione delle scuole secondarie di secondo grado del Verbano Cusio Ossola.
Saranno 14 gli istituti coinvolti nell’iniziativa, che si articolerà in tre giornate in altrettante località della provincia.
Il primo appuntamento è in programma sabato 31 ottobre, dalle 10.00 alle 15.00, a Villa Giulia a Verbania. Si proseguirà sabato 7 novembre, dalle 10.00 alle 13.00, al Forum di Omegna, per concludere sabato 14 novembre, dalle 10.00 alle 15.00, all’Istituto comprensivo Domodossola 2 di Domodossola.
Il Salone rappresenta un’occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa delle scuole superiori del territorio, raccogliere informazioni sugli indirizzi di studio e confrontare le diverse opportunità prima di compiere una scelta importante per il proprio futuro.
L’iniziativa si rivolge agli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, chiamate ad accompagnarli in una decisione che può orientare il successivo percorso di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro.
Per partecipare è necessario prenotare un posto al link https://linktr.ee/SaloneStudente?utm_source=qr_code, selezionando l’evento e l’orario di arrivo. La prenotazione deve essere effettuata da un solo adulto per ogni studente.