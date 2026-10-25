Agricoltura in difficoltà, Coldiretti scende in piazza a Torino: presente anche una delegazione di Novara e Vco

L’agricoltura deve avere e dare futuro. Centinaia agricoltori da tutto il Piemonte, con una folta delegazione di Coldiretti Novara-Vco insieme al Presidente Fabio Tofi e al Direttore Domenico Pautasso, arriveranno a Torino per un sit-in, martedì 27 ottobre 2026, dalle ore 13:30, davanti alla sede del Consiglio Regionale, a Palazzo Lascaris a Torino, volto a difendere le imprese agricole piemontesi sotto pressione.

Con il gasolio agricolo alle stelle e i costi di produzione non più sopportabili, unitamente alla GDO che la fa da padrona schiacciando le filiere, l’agricoltura piemontese è a rischio collasso. E’ necessario intervenire subito per difendere il lavoro di chi produce, il territorio e la salute dei cittadini.

In occasione del sit-in verranno illustrati i punti prioritari e le richieste di Coldiretti Piemonte alla Regione per la sopravvivenza dell’agricoltura territoriale.