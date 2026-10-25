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Attualità | 25 ottobre 2026, 06:37

Agricoltura in difficoltà, Coldiretti scende in piazza a Torino: presente anche una delegazione di Novara e Vco

Martedì 27 ottobre sit-in davanti al Consiglio regionale contro il caro gasolio e l’aumento dei costi di produzione. Gli agricoltori chiedono interventi urgenti per tutelare le imprese piemontesi

Foto Archivio

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L’agricoltura deve avere e dare futuro. Centinaia agricoltori da tutto il Piemonte, con una folta delegazione di Coldiretti Novara-Vco insieme al Presidente Fabio Tofi e al Direttore Domenico Pautasso, arriveranno a Torino per un sit-in, martedì 27 ottobre 2026, dalle ore 13:30, davanti alla sede del Consiglio Regionale, a Palazzo Lascaris a Torino, volto a difendere le imprese agricole piemontesi sotto pressione.

Con il gasolio agricolo alle stelle e i costi di produzione non più sopportabili, unitamente alla GDO che la fa da padrona schiacciando le filiere, l’agricoltura piemontese è a rischio collasso. E’ necessario intervenire subito per difendere il lavoro di chi produce, il territorio e la salute dei cittadini.

In occasione del sit-in verranno illustrati i punti prioritari e le richieste di Coldiretti Piemonte alla Regione per la sopravvivenza dell’agricoltura territoriale.

comunicato stampa Coldiretti No Vco

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