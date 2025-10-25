La Juventus Domo torna in Valsesia, ma stavolta il risultato conta di più

Neppure il tempo di rientrare a casa dalla Valsesia dopo la trasferta di Coppa, la Juventus Domo deve riprendere la via per Varallo dove domenica incontrerà di nuovo la Dufour. I valsesiani hanno vinto la partita di coppa, ma quella di domenica sarà una Juventus Domo diversa.

In campionato (siamo all'ottava) i granata viaggiano a mille e saranno più concentrati visto che l’obiettivo dell’anno è cercare di vincere. Ci sono cinque punti tra le due squadre. La Dufour (14 punti) in casa ha collezionato due vittorie, un pari e una sconfitta (con il Città di Casale) ma la Juventus Domo (19) non ha ancora conosciuto sconfitte.

L’Ornavassese (6) invece ha un altro test difficile, ricevendo i Lupetti Bianchi Trino (17). Il calendario non ha premiato i neri che hanno dato segni di risveglio e giocato bene anche il derby con la Juventus Domo. Il Trino è una delle tre formazioni del girone A di Promozione a non aver ancora perso, ma l’Ornavassese non è quella rappresentata dai pochi punti in classifica.

Il rinato Piedimulera (7) aspetta il Gravellona San Pietro (2). Partite male, le due squadre hanno trovato strade diverse. I ragazzi di Poma arrivano da 3 risultati utili di fila. Mentre il Gravellona soffre troppo e ha subito anche ko con squadre di bassa classifica.

L’Arona (11) è attesa in terra biellese. Giocherà col Ceverama (6). In casa i biellesi hanno raccolto una vittoria, una sconfitta e un pari. L’Arona delle prime due partite è solo un ricordo amaro. Ha infilato 4 risultati utili e nell’ultima è stata beffata sul pari solo a tempo scaduto.

Match da fondo classifica per la Union Novara (3), che va in casa dell’Orizzonti Canavese (4), reduce però dal successo a Gravellona. Su tre partite interne i torinesi hanno raccolto un sol punto, mentre la Union ha sempre perso fuori casa.

La giornata vede anche Ivrea (4)-Gattinara (10); Virtus Vercelli (9)-Città di Casale (19); Quincitava (11)-Bianchette Colleretto (14).