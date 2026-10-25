"Social 2.0": un incontro per scoprire il dietro le quinte dei contenuti

Nuovo appuntamento promosso dal Centro per le Famiglie “Ohana” del Ciss Ossola, nell’ambito della promozione di politiche per il benessere famigliare finanziato dalla regione Piemonte. Lunedì 26 ottobre alle 18.30 presso il Centro per le Famiglie a Domodossola (in via I Maggio) si terrà un incontro dal titolo “Social 2.0: il lavoro invisibile dietro la pubblicazione di contenuti social”. Intervengono Ivan Squillaci, maestro di tecnica calcistica e life coach, e Beatrice Gherardini,mental coach, influencer e content creator tra le più seguite in Italia.

L'evento si inserisce nelle attività del Centro per le Famiglie come proposta educativa non formale, capace di unire creatività, inclusione e sviluppo di competenze relazionali. La partecipazione è gratuita, con posti limitati. L'accesso alla serata può avviene previa iscrizione (qui il link) e fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare il numero 0324 52598 int. 3 (dottoressa Manuela Maesano) oppure all’indirizzo centroperlefamiglie@ciss-ossola.it.