Apre uno sportello gratuito per i pellegrini del Cammino di Santiago

L'Associazione di Promozione Sociale Amici Guanelliani di Santiago, legata ai padri Guanelliani (Servi della Carità), aprirà nei locali dell'oratorio di Domodossola un centro di informazioni "Info Santiago" per offrire a titolo gratuito supporto ai pellegrini che intendono intraprendere il cammino jacopeo.

L'inaugurazione e la benedizione dello sportello si terranno il 5 novembre alle 17 all'oratorio del Sacro Cuore. Lo sportello, a valenza provinciale, offrirà consigli sui percorsi e sull'organizzazione delle tappe, ma soprattutto supporto spirituale e culturale.

Responsabile dello sportello sarà lo scrittore Claudio Zella Geddo di Vogogna, confratello della Confraternita di San Jacopo di Compostella di Perugia, che ha percorso dieci volte il Cammino di Santiago e svolto attività di hospitalero in Spagna e in Italia. Zella Geddo, durante l'estate, ha partecipato a un corso proprio in vista dell'apertura dello sportello.

Per l'aspetto spirituale, Zella Geddo avrà anche il supporto di don Giacomo Bovio, il sacerdote che collabora con il parroco don Vincenzo Barone per le attività dell'oratorio.

"Abbiamo scelto Domodossola per lo sportello provinciale – spiega Zella Geddo – perché si trova sul tracciato ufficiale principale della Via Francigena. Il Cammino di Santiago non è un'escursione o una vacanza, ma una profonda esperienza di vita, di fede e di crescita personale e, per essere affrontato nel migliore dei modi, necessita di una preparazione".

Lo sportello sarà aperto ogni giovedì dalle 17 alle 18. Per informazioni: info.santiago@vbgmail.com.