Domodossola, il parco giochi di Gabi Valle sarà intitolato al piccolo Mattia Parravicini

Un parco giochi per mantenere vivo il ricordo di Mattia Parravicini, il bambino di Calice scomparso nell'agosto del 2021, quando aveva appena tre anni. Il Comune di Domodossola ha organizzato per giovedì 29 ottobre, alle 11, una cerimonia di intitolazione dell'area giochi situata nella località Gabi Valle di Calice.

Un gesto di affetto e di memoria che legherà il nome del piccolo Mattia a uno spazio dedicato ai bambini e alla vita della comunità.

La sua scomparsa aveva profondamente colpito l'Ossola nell'estate di cinque anni fa. Mattia si trovava in vacanza con la famiglia in Trentino quando era stato colto da un improvviso malore, perdendo la vita poco dopo.

Il padre Alessandro è conosciuto sul territorio anche per il suo impegno come volontario della stazione di Bognanco del Soccorso alpino. Mattia aveva lasciato la mamma Rossana, il papà e la sorella Gaia.