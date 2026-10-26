Domodossola, nasce “Una casa per tutti”: sei mini appartamenti per famiglie in difficoltà

Un luogo di accoglienza, solidarietà e speranza per le famiglie che attraversano un momento di difficoltà. A Domodossola nasce “Una casa per tutti”, un progetto che ha portato alla realizzazione di sei mini appartamenti destinati all'ospitalità temporanea di nuclei familiari in situazioni di fragilità.

La nuova struttura è stata ricavata negli spazi dell'ex casa parrocchiale, accanto alla chiesa Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso, nel cuore della città. Un'iniziativa nata dal desiderio di offrire una risposta concreta al disagio abitativo e di testimoniare la vicinanza della comunità a chi si trova ad affrontare periodi particolarmente difficili.

Il progetto punta a mettere a disposizione delle famiglie non soltanto un alloggio temporaneo, ma anche un punto di riferimento in un momento di vulnerabilità, attraverso un'iniziativa che mette al centro i valori dell'accoglienza, della dignità e della solidarietà.

L'inaugurazione ufficiale è in programma lunedì 26 ottobre alle 18.00, con ritrovo nella chiesa Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso. La cerimonia si aprirà con un momento di preghiera, seguito dalla presentazione e dalla condivisione del progetto con la comunità.

Successivamente si terranno la benedizione e l'inaugurazione ufficiale della struttura, che sarà così presentata alla cittadinanza. A conclusione dell'appuntamento è previsto un momento conviviale con un piccolo apericena.

La realizzazione di “Una casa per tutti” vede il sostegno dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, della Fondazione Comunitaria del VCO e della Fondazione Cariplo.

“Una comunità che accoglie, costruisce futuro” è il messaggio che accompagna l'iniziativa, fortemente voluta dal parroco domese don Vincenzo Barone.