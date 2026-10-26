Biblioteca e laboratori, nuovi investimenti per gli studenti di Villadossola

Nuove opportunità per gli studenti di Villadossola grazie a un progetto dedicato al sostegno della scolarizzazione e all’innovazione digitale. La giunta comunale ha approvato la candidatura al bando Fosmit dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola per un intervento dal valore complessivo di 47.919 euro.

L’iniziativa prevede l’acquisto di dotazioni elettroniche e multimediali per la biblioteca comunale, a disposizione degli studenti tra i 6 e i 14 anni, e l’organizzazione di laboratori extracurricolari alla scuola primaria XXV Aprile nell’anno scolastico 2027-2028. Il progetto sarà finanziato per quasi 40 mila euro attraverso i fondi Fosmit, mentre il Comune contribuirà con circa 8mila euro di risorse proprie.