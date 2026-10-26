Disegno tecnico, Federico dell’IC Domo 2 alla finale nazionale di Rieti

Federico, studente della classe 2ªH della scuola secondaria di primo grado dell’IC Domo 2 di Domodossola, ha partecipato alla finale del Campionato nazionale di disegno tecnico 2026, svoltasi a Rieti, confrontandosi con i finalisti provenienti da tutta Italia.

La manifestazione ha coinvolto oltre 45mila studenti, con 65 province rappresentate nella fase nazionale. Un percorso che ha portato alla selezione dei migliori partecipanti, tra i quali anche Federico, accompagnato dalla professoressa Claudia Morganti.

La competizione si è conclusa sabato 24 ottobre con la cerimonia di premiazione, al termine di un’esperienza che ha offerto allo studente un’importante occasione di confronto e crescita, oltre alla possibilità di misurarsi con altri giovani appassionati di disegno tecnico.

La partecipazione alla finale rappresenta un motivo di soddisfazione per l’intera comunità scolastica. "Un’esperienza importante, un ricordo che siamo sicuri resterà indelebile, oltre che un bellissimo traguardo. Tutto l’IC Domo 2, insieme alla famiglia di Federico, è orgoglioso di lui", sottolinea la scuola. Un traguardo che valorizza l’impegno e le competenze dello studente e porta il nome di Domodossola in una competizione di rilievo nazionale.