Crodo, al via le adesioni per il corso di primo soccorso e uso del defibrillatore

Il comune di Crodo, in collaborazione con gli Amici del Cuore Vco, sta raccogliendo le adesioni in vista dell’organizzazione di un corso per il supporto vitale di base e defibrillazione.

Il corso avrà una durata di quattro ore, con un costo di 20 euro. Le date daranno definite una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti (6 persone) per ogni sessione del corso. Al termine delle lezioni, i partecipanti maggiorenni avranno un attestato, mentre i minorenni avranno la possibilità di partecipare come uditori, senza però ricevere una certificazione.

Le iscrizioni sono aperte: è possibile contattare il comune all’indirizzo protocollo@comune.crodo.vb.it oppure al numero 339 8765848 tramite WhatsApp. Per ulteriori informazioni sul corso contattare il numero 338 4549538 (Paolo).