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Attualità | 28 ottobre 2026, 10:37

SuperEnalotto, la fortuna bacia Domodossola: vinti oltre 33mila euro al Bar Venus

Centrato un “5” nell’estrazione di martedì 27 ottobre. La giocata vincente è stata effettuata nel locale di Regione Nosere

SuperEnalotto, la fortuna bacia Domodossola: vinti oltre 33mila euro al Bar Venus

La fortuna fa tappa a Domodossola, dove un fortunato giocatore ha centrato un “5” al SuperEnalotto, portandosi a casa una vincita di 33.240,22 euro.

La vincita, come riportato da Agipronews, è stata registrata nell'estrazione di martedì 27 ottobre presso il Bar Venus di via Regione Nosere 33, a Domodossola. Una bella somma per il fortunato vincitore, la cui identità resta sconosciuta.

Il Piemonte si conferma così tra le regioni baciate dalla fortuna, anche se i dati relativi al SuperEnalotto evidenziano una diminuzione della spesa dei giocatori. Secondo le elaborazioni di Agipronews, nell'ultimo anno la spesa complessiva per i giochi nella regione, calcolata come differenza tra raccolta e vincite, si è attestata a 1,35 miliardi di euro. Per il solo SuperEnalotto, invece, il dato è sceso a 49,5 milioni, con una flessione del 7,8% rispetto ai 53,7 milioni dell'anno precedente.

L'ultimo “6” milionario è stato centrato lo scorso 11 settembre a Oggiono, in provincia di Lecco, con una vincita record di 223,2 milioni di euro.

Intanto il jackpot continua a crescere: per la prossima estrazione, in programma giovedì 29 ottobre, il montepremi salirà a 46,6 milioni di euro.

Redazione

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