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Confine | 30 ottobre 2026, 15:30

Vallese, riapre il carcere di Martigny

Da gennaio ospiterà una ventina di detenuti che saranno trasferiti dal Canton Vaud

Vallese, riapre il carcere di Martigny

Carceri piene nel Canton Vaud, in Svizzera, e così verrà riaperto il carcere di Martigny, nel Vallese, che verrà rimesso in funzione con interventi sugli impianti tecnici e sui sistemi di sicurezza. Il costo, pari a 750.000 franchi, sarà interamente sostenuto dal Canton Vaud, grazie alla collaborazione tra i due Cantoni.

Venti detenuti del Canton Vaud saranno quindi trasferiti dal primo gennaio a Martigny, dove il carcere che era inutilizzato da quasi 10 anni. L’accordo permetterà così al Vallese di poter contare, in prospettiva, su un carcere riqualificato.

re.ba.

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