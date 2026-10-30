Vallese, riapre il carcere di Martigny

Carceri piene nel Canton Vaud, in Svizzera, e così verrà riaperto il carcere di Martigny, nel Vallese, che verrà rimesso in funzione con interventi sugli impianti tecnici e sui sistemi di sicurezza. Il costo, pari a 750.000 franchi, sarà interamente sostenuto dal Canton Vaud, grazie alla collaborazione tra i due Cantoni.

Venti detenuti del Canton Vaud saranno quindi trasferiti dal primo gennaio a Martigny, dove il carcere che era inutilizzato da quasi 10 anni. L’accordo permetterà così al Vallese di poter contare, in prospettiva, su un carcere riqualificato.