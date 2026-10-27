Cento anni fa il primo trasporto auto sui treni navetta al Lötschberg. Lo riporta Bls, la ferrovia Berna Lötschberg Sempione, ricordando come nel 1926, per la prima volta, le automobili attraversarono la galleria del Lötschberg caricate su vagoni aperti. Trasportate su treni misti o merci sui quali viaggiavano anche passeggeri.

Un servizio oggi molto utilizzato sia per il Lötschberg che per il Sempione, tra Briga e Iselle di Trasquera.

«Parlare di servizio di trasporto auto sarebbe probabilmente un'esagerazione. All'epoca si caricava semplicemente di tutto: formaggio, mucche, blocchi di ghiaccio e, ogni tanto, anche qualche automobile», ha detto Colin Cuvit portavoce della Bls.

«I veicoli venivano caricati su vagoni pianali a Spiez (BE) o Kandersteg (BE) e trasportati attraverso la galleria del Lötschberg - lunga 14,6 chilometri è inaugurata nel 1913 - fino a Briga o a Domodossola e viceversa» si legge nel libro "Il grande libro della ferrovia del Lötschberg", di Patrick Belloncle, storico dei trasporti ferroviari ed ex dipendente della Bls.

«Questo "traffico misto"- spiega il sito Ticino online - è stato poi sostituito, a partire dal 1960, dall'introduzione di un servizio ufficiale di trasporto auto secondo un orario regolare nella galleria ferroviaria tra Kandersteg e Goppenstein. Già nel primo anno di esercizio, circa 13.700 veicoli hanno usufruito dell'offerta. Oggi l'affluenza è ben più consistente: lo scorso anno, quasi 1,15 milioni di autovetture hanno utilizzato il servizio di trasporto auto per percorrere questo tratto. Un singolo treno navetta può ospitare 72 auto alla volta».

Oggi il prezzo del trasporto tra Kandersteg e Goppenstein per un'autovettura standard, occupanti compresi, è di 28 franchi dal lunedì al giovedì e di 31 franchi dal venerdì alla domenica. Bus, camion e camper di grandi dimensioni pagano tra i 50 e i 238 franchi, a seconda della grandezza e del peso.