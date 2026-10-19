Canton Ticino, autovelox dal 19 al 25 ottobre: ecco tutte le località interessate dai controlli

La Polizia cantonale e le polizie comunali rinnovano l’invito agli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, sottolineando come l’eccessiva velocità rappresenti una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali.

Per migliorare la sicurezza sulle strade e prevenire situazioni di pericolo, le forze dell’ordine proseguiranno le attività di monitoraggio e prevenzione attraverso controlli mirati sul territorio.

Da lunedì 19 a domenica 25 ottobre 2026, durante la settimana 43, saranno quindi effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari in diverse località del Canton Ticino, con l’obiettivo di contrastare le infrazioni e tutelare tutti gli utenti della strada.

Di seguito l’elenco delle località interessate dai controlli programmati.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona

Polizia cantonale: Pianezzo.

Polizie comunali: Bellinzona, Cadenazzo, Carasso, Giubiasco, Lumino, Preonzo, Sementina.

Distretto di Blenio

Polizie comunali: Acquarossa, Olivone.

Distretto di Leventina

Polizia cantonale: Bodio.

Polizie comunali: Bodio, Giornico.

Distretto di Locarno

Polizia cantonale: Golino, Porto Ronco.

Polizie comunali: Arcegno, Gerra Gambarogno, Locarno, Losone, Minusio, Orselina, Riazzino, Tegna, Verscio, Vogorno.

Distretto di Lugano

Polizie comunali: Agno, Bioggio, Canobbio, Gravesano, Loreto, Lugano, Manno, Melide, Molino Nuovo, Sorengo.

Distretto di Mendrisio

Polizia cantonale: Capolago, Riva San Vitale.

Polizie comunali: Besazio, Morbio Inferiore, Salorino, San Pietro, Stabio.

Distretto di Vallemaggia

Polizie comunali: Cevio, Gordevio.

Controlli della velocità semi-stazionari

Ascona, Balerna, Breganzona, Malvaglia.

Dall’elenco delle postazioni programmate sono esclusi i controlli effettuati con vetture civetta e pistole laser, strumenti utilizzati per contrastare le violazioni più gravi della Legge federale sulla circolazione stradale. La comunicazione preventiva non riguarda inoltre le verifiche lungo la rete autostradale, in seguito al parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).

La Polizia cantonale mantiene comunque la possibilità di effettuare, in circostanze straordinarie, controlli della velocità non annunciati, finalizzati a individuare e sanzionare le infrazioni più pericolose e a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Le autorità precisano infine che i controlli già annunciati potrebbero non essere effettuati per esigenze di servizio o a causa di eventuali problemi tecnici.