La Questura sbarca sui social: attivate le pagine ufficiali Facebook e Instagram

La Questura di Verbania inaugura i suoi canali ufficiali sulle piattaforme social Facebook e Instagram, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto con la cittadinanza e offrire nuovi e immediati strumenti di informazione sulle attività della Polizia di Stato e sulle iniziative che interessano il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Attraverso le nuove pagine saranno pubblicati notizie, aggiornamenti, immagini e contenuti informativi dedicati al lavoro quotidianamente svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato: dagli interventi di polizia alle attività di prevenzione e controllo del territorio, dalle campagne di sensibilizzazione agli incontri con la comunità e alle iniziative rivolte ai cittadini.

L’attivazione dei nuovi canali social rappresenta un’ulteriore opportunità per consolidare il dialogo tra la Polizia di Stato e la comunità, favorendo una comunicazione sempre più diretta, accessibile e trasparente e contribuendo a diffondere informazioni utili alla sicurezza e alla vita quotidiana del territorio.

Per la presentazione di segnalazioni e denunce rimangono attivi i servizi YouPol e Commissariato di P.S. online e, naturalmente per qualsiasi necessità di intervento o urgenza possono rivolgersi direttamente agli uffici della Polizia di Stato e chiamare il Numero Unico di Emergenza 112.

La Questura di Verbania invita tutti i cittadini a seguire le proprie pagine ufficiali Facebook e Instagram per rimanere costantemente aggiornati sulle attività, le iniziative e le comunicazioni della Polizia di Stato nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

La Polizia di Stato: sempre al servizio dei cittadini, anche attraverso una comunicazione più vicina e accessibile.

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