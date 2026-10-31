Vco e Novarese in rete con l’Albania: istituzioni e associazioni unite per valorizzare il patrimonio e l’identità europea

Si sono concluse con un buon successo di pubblico e partecipazione le tre giornate del progetto europeo Tempus, Spiritus i Tokës (TSiTOKËS), promosso dalla cooperativa-impresa sociale Aurive Scs con il comune di Lezhë (Albania) e finanziato dal programma europeo Cerv (Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori). L'iniziativa, volta a rafforzare la cittadinanza attiva alle politiche culturali dell'Ue, ha visto la presenza di una delegazione istituzionale albanese guidata da dirigenti del comune di Lezhë, tra cui la direttrice progetti strategici Vasilika Laska e il responsabile cultura Paulin Zefi, che si sono confrontati con enti e associazioni locali anche verso lo sviluppo di future progettualità.

Gli eventi si sono svolti principalmente nella provincia di Novara, tra Cameri e Oleggio, ma il Verbano Cusio Ossola è stato protagonista martedì 27 ottobre con l'escursione sul Lago d'Orta, la visita all'Isola di San Giulio e al Sacro Monte (Patrimonio Unesco) e alla città di Omegna. La giornata ha visto anche un importante momento istituzionale con il saluto dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Berio e l’assessore Franco Gemelli, a testimonianza del forte legame tra comunità e territorio. A seguire, negli spazi del Mastronauta, si è tenuta un'emozionante serata culturale animata dai canti popolari del gruppo ArSunà Canta per un prezioso momento di scambio interculturale.

Fondamentale il contributo del terzo settore locale. L'associazione Anteas del Vco ha preso parte attiva a tutte le tappe dell'iniziativa, dall'avvio al Museo Etnografico "Fanchini" di Oleggio fino al seminario sulle buone pratiche a Villa Picchetta a Cameri. Proprio durante il seminario di condivisione delle buone pratiche sul tema della partecipazione civica per la promozione del patrimonio naturalistico, si è registrata anche la partecipazione attiva di rappresentanti e operatori volontari in servizio civile del Parco Nazionale Val Grande, che hanno presentato l'esperienza del progetto "Comuniterrae", itinerario culturale e partecipato volto a mappare e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale delle "Terre di Mezzo" del Parco. Il 28 ottobre, inoltre, l'associazione A Casa di Alice e i rappresentanti della Uildm di Omegna hanno partecipato a un'escursione in bicicletta nel Parco del Ticino interamente inclusiva e accessibile a partecipanti in sedia a rotelle.

Francesca Bellomo, coordinatrice del progetto europeo per Aurive Scs dichiara: “Questo progetto ha contribuito a rafforzare la rete di collaborazione con le realtà associative del Vco attive su inclusione e cittadinanza attiva, mettendole in rete con realtà del Novarese. Unire momenti di confronto istituzionale tra Italia e Albania e attività esperienziali legate al canto popolare e la mobilità accessibile in natura ha permesso di vivere i valori europei nella loro forma più concreta”.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Museo "Fanchini", della Biblioteca di Cameri, della rete Bant, e del patrocinio ufficiale di Egap Ticino e Lago Maggiore, Egap Po Piemontese, Ufficio Riserva Mab Unesco e comune di Oleggio.