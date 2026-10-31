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Attualità | 31 ottobre 2026, 14:26

Crevoladossola, uno spettacolo contro le truffe

Il 6 novembre all'Ossola Outdoor Center si parla di sensibilizzazione e prevenzione

Crevoladossola, uno spettacolo contro le truffe

Venerdì 6 novembre alle 15.30 l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola ospita “E come vuoi che mi senta? Parlare di truffa senza fregature”, uno spettacolo della compagnia Karacorum di Varese dedicato alla prevenzione delle truffe. L’iniziativa si inserisce infatti nell’ambito della campagna promossa dal comune di Verbania, in qualità di ente capofila, con il sostegno del presidio soci Coop dell’Ossola.

Lo spettacolo, della durata di 45 minuti, porta in scena tre tentativi di truffa, per sensibilizzare il pubblico e mostrare i comportamenti da tenere nel caso in cui si verificassero. L’ingresso è libero.

l.b.

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