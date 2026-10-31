Il Vco celebra la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate: cerimonia a Verbania

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, le istituzioni del territorio promuovono un momento di commemorazione, riflessione e partecipazione civica volto a rinnovare i valori di coesione che fondano la comunità nazionale e il legame tra cittadini e istituzioni. L’iniziativa, in programma a Verbania, si inserisce in una più ampia ottica di creare una sempre più forte unità tra le istituzioni, valorizzando la collaborazione tra enti pubblici, forze armate, forze di polizia, associazioni e realtà del territorio, affinché il 4 novembre rappresenti non solo la memoria della storia nazionale, ma anche un'occasione concreta di condivisione e partecipazione della comunità locale.

Particolare rilievo avrà il percorso di valorizzazione dell’area della Castagnola, attraverso l’apertura e la fruizione di due tra i luoghi più rappresentativi del patrimonio storico e paesaggistico del lago Maggiore: Villa San Remigio e Villa Taranto. L’obiettivo è quello di favorire una sempre maggiore conoscenza di questi straordinari siti, inserendoli in un contesto di iniziative culturali e istituzionali rivolte alla cittadinanza.

Al termine della cerimonia commemorativa che si svolgerà sul lungolago a Pallanza, sarà possibile visitare una mostra di divise storiche e cimeli dell’arma dei carabinieri, allestita quale occasione di approfondimento della storia delle istituzioni e del loro rapporto con la comunità. L’esposizione consentirà di ripercorrere momenti significativi della presenza dell’arma sul territorio e di apprezzarne il ruolo svolto nel garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini.

L’obiettivo dell’intera giornata è quello di coinvolgere la cittadinanza in luoghi storici del territorio, favorendo la riscoperta delle ville del lago Maggiore e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità locale attraverso iniziative che uniscono memoria, cultura e identità. Le mostre dedicate alle divise storiche dell’arma dei carabinieri rappresentano inoltre un’importante opportunità per ripercorrere pagine di storia istituzionale e testimoniare quel rapporto di prossimità che, nel tempo, ha caratterizzato l’azione delle istituzioni nei confronti dei cittadini, contribuendo a consolidare un patrimonio condiviso di valori e fiducia.

In questo contesto assume particolare significato la messa a disposizione di Villa San Remigio da parte dei soggetti che ne promuovono e custodiscono il valore sociale e culturale.

Le celebrazioni del 4 novembre intendono dunque rinnovare il ricordo di quanti hanno contribuito alla costruzione dell’unità nazionale e, al contempo, offrire alla cittadinanza un'occasione di incontro nei luoghi simbolo del territorio, affinché la memoria del passato sia il fondamento di una comunità sempre più coesa, consapevole e partecipe.