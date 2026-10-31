L'ex procuratore di Verbania Corrado Lembo ha ricordato alla Camera la lotta contro ‘Ndrangheta in Ossola

Corrado Lembo, per diversi anni Procuratore della Repubblica a Verbania, è stato ospite alla Camera dei Deputati per presentare il suo libro ‘’Vita di un magistrato nel mondo di ieri’’.

Lembo ha ringraziato per l’invito Maria Elena Boschi (Italia Viva) ed ha ringraziato il senatore ossolano, Enrico Borghi, ‘’per la corretta collaborazione istituzionale che produsse nella società civile ossolana i necessari anticorpi per debellare le infiltrazioni della ‘Ndrangheta nel Verbano Cusio Ossola’’. ‘’Ricordo ancora distintamente – ha detto Lembo – il sincero e generoso impegno civile di un giovane amministratore del Comune di Vogogna…….Occorre tuttavia mantenere alta e salda la vigilanza democratica per evitare che fenomeni di tal genere possano ripetersi’’.

Un’occasione per ripercorrere l’attività investigativa che allora portò ad alcuni blitz anticriminalità in Ossola negli Anni Ottanta e Novanta. ‘’Anni complessi e vicende difficili, nelle quali la collaborazione fra istituzioni, la risposta della società civile e la professionalità degli operatori delle forze dell’ordine e della magistratura hanno consentito il pieno ripristino della legalità’’.