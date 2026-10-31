Macugnaga, oggi castagnata e lanternata: un fine settimana ricco di appuntamenti

Un fine settimana all'insegna delle tradizioni, dei sapori autunnali e delle iniziative per tutte le età. Macugnaga si prepara ad accogliere residenti e visitatori con un programma di appuntamenti in calendario oggi, sabato 31 ottobre, e domani, domenica 1° novembre, tra il centro del paese e le frazioni.

Si comincia questa mattina alle 11 in piazza Staffa con la tradizionale castagnata organizzata dalla Scuola Sci Macugnaga. Le castagne saranno preparate nella caratteristica brascarola e accompagnate da cioccolata calda, vin brulé e stuzzichini a base di prodotti tipici. La giornata sarà arricchita dall'animazione per i bambini e dalla musica della Banda Bassotti 24.

Alle 15 è prevista anche la premiazione delle tre migliori cataste di legna del concorso "Miglior Bricia", organizzato dall'Alte Lindenbaum Gemeinde, un appuntamento che richiama le tradizioni locali.

Nel pomeriggio spazio anche alla scoperta del territorio con la "Lanternata d'autunno". La passeggiata guidata partirà alle 15.30 dalla frazione Isella e accompagnerà i partecipanti alla scoperta della chiesetta di San Rocco e dell'antico forno del pane nella frazione Motta. Il percorso proseguirà verso la Val Quarazza, dove l'arrivo è previsto all'imbrunire, alla luce delle lanterne. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione attraverso il modulo disponibile sul sito del turismo di Macugnaga.

Domani, domenica 1° novembre, sarà invece una giornata dedicata anche al ricordo. Il Cai Macugnaga renderà omaggio ai Caduti del Monte Rosa con la deposizione di lumini sul ghiacciaio. In occasione di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti sono inoltre previste celebrazioni religiose nelle parrocchie e negli oratori della Valle Anzasca.

Sempre domenica, dalle 9.30 alle 18, piazza Staffa ospiterà "Passamano", il mercatino dell'usato organizzato dalla Pro Loco Macugnaga. L'iniziativa offrirà l'occasione di riscoprire oggetti di seconda mano e promuovere il riutilizzo, dando nuova vita a ciò che può ancora essere utile.

Per informazioni, prenotazioni e aggiornamenti sul programma è possibile consultare il sito www.macugnaga-monterosa.com.