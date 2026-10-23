Statale 337 della Valle Vigezzo, lavori sull'asfalto: chiusura tra Re e Ribellasca dal 27 ottobre

Nuovi lavori lungo la statale 337 della Valle Vigezzo. Anas ha programmato una serie di interventi per il ripristino della pavimentazione stradale in diversi tratti compresi tra Masera e Ribellasca, in prossimità della dogana con la Svizzera. Le operazioni prenderanno il via martedì 27 ottobre e comporteranno modifiche alla circolazione fino alla metà di novembre.

Nel tratto compreso tra Masera, al chilometro 2,400, e Malesco, al chilometro 18,300, sarà istituito il senso unico alternato da martedì 27 ottobre a venerdì 13 novembre.

Disagi maggiori sono invece previsti tra Re e Ribellasca, dove la statale sarà completamente chiusa al traffico dal 27 ottobre al 3 novembre, esclusi sabato, domenica e giorni festivi. La chiusura sarà in vigore dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17. È stata infatti prevista una riapertura di un'ora nella fascia centrale della giornata per agevolare gli spostamenti. Sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di emergenza e soccorso.

La chiusura totale si rende necessaria a causa della larghezza ridotta della carreggiata, che non permette di eseguire gli interventi in condizioni di sicurezza mantenendo contemporaneamente il transito dei veicoli.

Rispetto alle prime comunicazioni, Anas ha inoltre prolungato di mezz'ora la chiusura pomeridiana, portandola dalle 16.30 alle 17. Anche il periodo complessivo dei lavori è stato ampliato per tenere conto di eventuali condizioni meteorologiche sfavorevoli o altri imprevisti, con la possibilità di concludere gli interventi in anticipo.

Inizialmente l'impresa incaricata aveva richiesto una chiusura continuativa dalle 8 alle 18. A seguito delle interlocuzioni con il territorio è stato invece possibile ottenere una suddivisione degli orari, con la riapertura a metà giornata e una riduzione della fascia complessiva di interdizione al traffico, nel tentativo di contenere i disagi per residenti, lavoratori e automobilisti che percorrono quotidianamente il collegamento tra la Valle Vigezzo e la Svizzera.