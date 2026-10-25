Statale 337, previste quattro giornate di chiusura tra Isella e la dogana svizzera

Possibili disagi in vista per i lavoratori frontalieri e per gli automobilisti che percorrono la Statale 337 della Valle Vigezzo. Per consentire l'esecuzione di lavori di asfaltatura, Anas ha programmato la chiusura temporanea del tratto compreso tra Isella (Re) e la dogana svizzera, con interruzioni della circolazione previste da martedì 27 a venerdì 30 ottobre.

Secondo le prime indicazioni, la strada dovrebbe rimanere chiusa al traffico in due fasce orarie giornaliere: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30. Le limitazioni interesseranno anche il traffico transfrontaliero, sia in direzione della Svizzera sia verso l'Italia.

Il calendario degli interventi non è tuttavia ancora definitivo. Si attende infatti la conferma ufficiale da parte di Anas e dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.

È già stata segnalata ad Anas la criticità legata ai tempi particolarmente ristretti del preavviso, soprattutto per i numerosi lavoratori che ogni giorno attraversano il confine per raggiungere il proprio posto di lavoro in Svizzera e che dovranno eventualmente riorganizzare i propri spostamenti.

Ulteriori comunicazioni sono attese nei prossimi giorni, quando saranno confermate le date e le modalità effettive delle chiusure.