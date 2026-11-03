Magia e risate a Domodossola: i The Hats protagonisti al Caveau

Una serata all'insegna della magia, dell'illusionismo e della comicità. Sabato 14 novembre, alle 21.00, il Caveau di Domodossola ospiterà “The Hats”, spettacolo del duo magico-comico formato da Jerry DaMonty e Jean DelARou, pronti a coinvolgere il pubblico con un repertorio che unisce giochi di prestigio e momenti di divertimento.

I due artisti porteranno in scena uno spettacolo che spazia dalle illusioni più classiche agli sketch comici, dando vita a una performance nella quale la magia si intreccia continuamente con l'ironia. Grazie ad anni di studio, pratica ed esibizioni, Jerry e Jean hanno sviluppato uno stile personale che li ha portati a partecipare a numerosi eventi nazionali e internazionali.

L'appuntamento si inserisce nella programmazione culturale del Caveau, lo spazio di Domocentro che propone spettacoli e iniziative artistiche rivolte alla cittadinanza. Per l'occasione, il pubblico potrà assistere a un'esibizione pensata per sorprendere e divertire, nella quale i due protagonisti alterneranno numeri di illusionismo e situazioni comiche.

Lo spettacolo è consigliato a un pubblico dai 14 anni in su e avrà una durata di circa un'ora.

L'evento si terrà al Caveau, in corso Ferdinando Dissegna 6/8 a Domodossola. L'ingresso è a donazione libera e consapevole, con prenotazione necessaria al numero 329 7684674.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Domocentro, nella sezione dedicata agli eventi in programma.