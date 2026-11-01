I mercatini di Natale tornano il 12 e 13 dicembre con 160 espositori

Il Natale a Domodossola comincia a prendere forma. Sono state ufficializzate le date dei tradizionali mercatini natalizi, che quest'anno torneranno ad animare il centro storico sabato 12 e domenica 13 dicembre.

Saranno circa 160 le bancarelle previste per l'edizione 2026, con una selezione di prodotti che spazierà dall'artigianato alle decorazioni natalizie, fino alle specialità gastronomiche e alle idee regalo. Un'occasione per scoprire produzioni e oggetti particolari, ma anche per vivere il centro cittadino nell'atmosfera delle festività.

La Pro Loco è impegnata nella preparazione dell'evento. Accanto agli espositori sono previsti punti di ristoro, musica e momenti di intrattenimento, oltre ad alcune iniziative che saranno svelate nelle prossime settimane.

Il programma dettagliato è ancora in fase di definizione, ma le date sono già fissate: sabato 12 e domenica 13 dicembre Domodossola tornerà ad accogliere i mercatini di Natale, dando il via a uno dei momenti più caratteristici del periodo delle feste.