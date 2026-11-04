Craveggia si veste di Natale: mercatini, artigianato e sapori della tradizione

La magia del Natale torna a Craveggia, nel cuore della Valle Vigezzo. Sabato 21 novembre, dalle 10 alle 18, il borgo ossolano ospiterà i tradizionali mercatini natalizi, un appuntamento che animerà piazza San Giacomo tra bancarelle, sapori del territorio e iniziative dedicate alle famiglie.

Nella suggestiva cornice del centro storico, caratterizzato dai tetti in beole e dai celebri camini in pietra, residenti e visitatori potranno passeggiare tra gli stand di artigiani e hobbisti, alla scoperta di decorazioni natalizie, creazioni fatte a mano e prodotti enogastronomici locali. Un'occasione per trovare idee regalo originali e immergersi nell'atmosfera delle festività.

Particolare attenzione sarà riservata ai bambini, che potranno visitare il Villaggio di Babbo Natale. Qui incontreranno Babbo Natale, pronto a raccogliere le loro letterine e a consegnare un piccolo omaggio a ciascuno.

Non mancherà uno spazio dedicato ai sapori della tradizione vigezzina, con la possibilità di assaggiare gli immancabili stinchéet, le sottili focaccine preparate con acqua e farina e condite con burro e sale, tra le specialità più caratteristiche della valle.