Ossola Sprint, tutto pronto per la 15ª edizione: sei Skoda Fabia Rally2 si sfidano per la vittoria

Il 15° Rally dell'Ossola Sprint si prepara ad accendere i motori. Sabato 7 e domenica 8 novembre gli equipaggi saranno chiamati a confrontarsi sulle strade del Verbano Cusio Ossola, in una manifestazione organizzata dal New Turbomark Rally Team che promette spettacolo e sfide interessanti in tutte le categorie. Il percorso si svilupperà su 192,45 chilometri complessivi, di cui 28 cronometrati, suddivisi in quattro prove speciali ricavate su due tratti da affrontare due volte. Chiusa la fase delle iscrizioni, l'attenzione si concentra sui protagonisti attesi al via. La gara vera e propria si svolgerà domenica 8 novembre, mentre il sabato sarà dedicato alle verifiche preliminari, allo shakedown e alla presentazione degli equipaggi a Malesco. A catalizzare l'attenzione sarà il confronto tra le sei vetture di classe Rally2, tutte Skoda Fabia. Tra i protagonisti più attesi figura Davide Caffoni, al volante di una Skoda Fabia RS, che dovrà vedersela con Sergio Bruni, Fabrizio Margaroli, Erminio Barbieri, Giovanni Barozza e Simone Sabatella, tutti pronti a contendersi le posizioni di vertice. In classe Rally3 sarà Lorenzo Azzoni, su Ford Fiesta, a rappresentare la categoria.

Particolarmente interessante si annuncia anche il confronto tra le vetture a trazione anteriore. In classe R3 saranno impegnati Silvano Maurino e Matteo Sanfilippo, entrambi su Renault Clio, mentre nella Super 1600 sarà al via Luca Petrucciani, sempre al volante di una Renault Clio. Numerosa la partecipazione nella classe Rally4, con nove piloti iscritti. Gabriele Di Pietro, vincitore del Campionato Italiano Assoluto Rally 2 Ruote Motrici 2026, Massimo Margaroli, Mattia Vairoli, Donato Barazzetti e Gianluca Iacopino affronteranno la gara su Peugeot 208. Al volante delle Lancia Ypsilon ci saranno invece Daniele Nicolini, Stefano Serini, Ennio Dini e Alessio Vincenzo Cannavale. Cinque gli equipaggi iscritti nella classe Rally4/R2, tutti su Peugeot 208: Alan Parianotti, Marco Miroballi, Stefano Bagaini, Matteo Faccetti e Cristian Turani. In classe Rally5 il confronto vedrà protagonisti quattro piloti su Renault Clio: Fabio Locarno, Gabriele Nicolini, Maurizio Taini e Filippo Margaroli.

Il programma entrerà nel vivo sabato 7 novembre con la distribuzione dei road book, prevista dalle 8 alle 9 al Bar Orso Bianco di Craveggia. Le ricognizioni autorizzate proseguiranno fino alle 13. Le verifiche sportive si svolgeranno presso gli uffici comunali della Pro Loco di Malesco, dalle 13.30 alle 17.30, mentre quelle tecniche saranno ospitate al parco assistenza di Druogno, dalle 14 alle 18. Dalle 15.30 alle 18.30 spazio allo shakedown, ultima occasione per i piloti di verificare le vetture prima del confronto cronometrato. La giornata si concluderà con la presentazione degli equipaggi a Malesco, a partire dalle 19. La gara prenderà ufficialmente il via domenica 8 novembre alle 8.01 da Druogno. Il primo appuntamento cronometrato sarà con la prova speciale “Crodo”, lunga 7 chilometri, in programma alle 8.44. Seguirà la “San Domenico Ski”, anch'essa di 7 chilometri, con partenza alle 9.25. Dopo il primo giro, gli equipaggi raggiungeranno il riordino di San Domenico, prima di tornare a Druogno per il parco assistenza delle 12.26.

Nel pomeriggio si ripeteranno i due tratti cronometrati: “Crodo” alle 13.43 e “San Domenico Ski” alle 14.24. Terminato il secondo passaggio, le vetture affronteranno l'ultimo riordino a San Domenico, prima di dirigersi verso Malesco, dove l'arrivo della prima vettura è previsto alle 17.01. Sarà dunque un fine settimana dedicato ai motori, con gli equipaggi pronti a contendersi il successo sulle prove speciali ossolane e gli appassionati attesi lungo il percorso per seguire la 15ª edizione della manifestazione.